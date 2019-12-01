Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

Дуэт исполнил лирическую композицию "Домой"

Тина Кароль и Дан Балан на М1 Music Awards 2019 Фото: YouTube

Тина Кароль и Дан Балан выступили на церемонии награждения M1 Music Awards 2019. Дуэт исполнил лирическую композицию "Домой", после чего в сети снова заговорили о романе между артистами.

Смотрите интервью с Dan Balan:

Напомним, что 30 ноября в киевском Дворце спорта состоялась пятая ежегодная церемония награждения музыкальной премией M1 Music Awards 2019. Триумфатором вечера стал MONATIK, который получил сразу три статуэтки.

Однако самым ярким и эмоциональным сюрпризом стало выступление Тины Кароль и Dan Balan. Экс-коллеги по "Голосу країни 9" исполнили песню "Домой", автором которой является Дан Балан.

Романтики и атмосферы уюта номеру артистов придавали один на двоих микрофон, фонарики в зале и смущенная улыбка Тины. после того, как Дан Балан приобнял Кароль, зал и вовсе взорвался овациями.

Смотрите выступление Тины Кароль и Дан Балан на M1 Music Awards 2019:

Поклонники звездной "пары" снова заговорили о чувствах между знаменитостями. "Главное это найти в жизни человека, который будет смотреть на тебя как Дан смотрит на Тину", "Один микрофон на двоих. Влюбленные глазки Тины всё выдают", "Нет слов, одни эмоции !!! Какие они милые оба !!! Шикарная пара", – пишут пользователи сети о выступлении.

Добавим, что ранее Тина и Дан уже презентовали композицию "Домой" на шоу "Танці з зірками 2019".

Минувшим вечером Тина Кароль также одержала победу в номинации "Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна". Она была награждена за песню "Сила высоты".

С полным списком победителей M1 Music Awards 2019 ознакомьтесь здесь.

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