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Нежные поцелуи и объятия: состоялось самое романтическое свидание шоу "Холостяк 9"

Никита Добрынин провел индивидуальное свидание с Дашей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:11
Романтический вечер Холостяка с Дашей
Романтический вечер Холостяка с Дашей
Фото: instagram.com/holostyakstb

Шестой выпуск девятого сезона реалити "Холостяк" однозначно запомнится самым романтическим свиданием. На индивидуальную встречу Холостяк пригласил Дашу.

Сначала они отправились учиться играть в гольф, и за каждый удачный удар девушка должна была целовать Никиту в щеку. После третьего попадания пара долго обнималась и целовалась. Было видно, что между ними точно пролетела искра.

Никита Добрынин и Даша научились играть в гольф
Никита Добрынин и Даша научились играть в гольф
Фото: instagram.com/holostyakstb

Освоив гольф, Никита и Даша отправились встречать закат. Оба рассказали друг другу о проблемах в семье. К примеру, Холостяк признался, что у его отца были проблемы с алкоголем. Даша поведала, что ее отец ушел из семьи, когда она только родилась. Девушка считает его лишь биологическим родственником.

Холостяк назвал свидание с Дашей самым романтичным на проекте
Холостяк назвал свидание с Дашей самым романтичным на проекте
Фото: instagram.com/holostyakstb

Совершенно потрясающий закат, шампанское и легкая музыка – в тот вечер все располагало к романтике. Так и вышло – Никита и Даша не могли оторваться друг от друга, говорили о том, какими представляют будущие семьи – главный герой мечтает, чтобы они со второй половинкой уделяли друг другу внимание даже после рождения детей. Дарья с ним согласилась. Холостяк назвал это свидание самым романтичным.

Ранее мы писали, что две участницы шоу "Холостяк 9" жестко разругались. Оля и Наташа едва не подрались.

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