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"Незрелый и слишком молодой": бывшая девушка Бруклина Бекхэма высказалась о его помолвке

Сегодня, 10:23

Лекси Пантерра и Бруклин Бекхэм встречались в течение года

31-летняя танцовщица и бывшая девушка Бруклина Бекхэма Лекси Пантерра прокомментировала его помолвку с Николой Пельтц. Она дала откровенное интервью изданию The Sun, в котором довольно резко высказалась о 21-летнем Бекхэме и их отношениях.

Лекси назвала сына Дэвида и Виктории Бекхэм "незрелым", и заявила, что у Бруклина "каждый месяц новая девушка".

"Я была шокирована и немного растеряна, когда узнала, что он помолвлен. Этого никто не ожидал, и, честно говоря, Бруклин не готов к этому. Он очень молод и слишком незрел. Я не знаю, почему он влюбляется каждые пять минут. В его отношениях нет последовательности. У него новая подружка каждый месяц, поэтому удивительно, что сейчас он собрался жениться", – высказалась Пантерра.

Лекси Пантерра и Бруклин Бекхэм
Лекси Пантерра и Бруклин Бекхэм
Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Также Лекси немного поделилась воспоминаниями об их с Бруклином отношениях и назвала парня "не очень хорошим другом".

"Бруклин выглядит по-детски, думаю, ему стоит поменять свой имидж. А еще – поработать над своими отношениями с людьми. У него много "случайных" друзей, которые приходят и уходят. А лучше бы оставались. Мы больше не вместе из-за его незрелого поведения и того, что он не очень хороший друг. Это были отношения, к которым я никогда не относилась серьезно, если честно. Разница в возрасте была большой проблемой", – вспомнила Пантерра.

Пара познакомилась в 2017 году на музыкальном фестивале Coachella. Тогда Бруклину было всего 17, а Лекси – 26. Их отношения длились год. По словам девушки, они с Бекхэмом расстались из-за разницы в возрасте, а также из-за расстояния: Лекси жила в США, а Бекхэм-младший – в Великобритании, откуда он родом.

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