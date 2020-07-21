"Ни задач, ни целей": Маша Ефросинина вспомнила, как переезжала в Киев
Звезда украинского ТВ решила вдохновить своих поклонников историей, изменившей ей жизнь
Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно пояснила, как распознать абьюзера среди мужчин и женщин, поделилась со своими поклонниками историей, изменившей ее жизнь. 41-летняя знаменитость рассказала, как переехала в Киев из Керчи, чтобы поступить в университет.
На своей странице в Instagram Ефросинина опубликовала пост, в котором вспомнила о переломном моменте, повлиявшем на ее судьбу. Своим рассказом ведущая решила вдохновить тех, кто не решается на перемены.
"Сегодня ровно 23 года, как я приехала поступать в Киев из маленького городка Керчь. Все, как вчера – мы с мамой живем у знакомой, ночуем у нее, пока я сдаю вступительные экзамены; заезжаем в общежитие смотреть комнату; покупаем на троещинском рынке мне платья для университета", – вспоминает Мария.
Звезда призналась, что тогда, находясь в большом городе, не строила больших планов и очень волновалась.
"Страшно и очень волнительно – впереди все неизведанное, новое – я знаю только, что хочу поступить, а дальше будь как будет – ни коллажей, ни досок мечты, ни планирования на 10 лет вперед, ни задач, ни целей... Только мой Путь! Всем, кто сейчас переживает что-то похожее, я желаю раствориться в этом состоянии – отдайтесь своим фантазиям и мечтам – они и дадут силы пройти именно ваш путь...", – написала Ефросинина.
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Напомним, что накануне Маша Ефросинина показала фото с дочерью и мамой.
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