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Ниа Имани Франклин: все о победительнице "Мисс Америка – 2019"

Девушка увлекается музыкой и отлично поет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Ниа Имани Франклин. Фото: instagram.com/niaimanifranklin
Ниа Имани Франклин. Фото: instagram.com/niaimanifranklin

В воскресенье, 9 сентября, в США прошел грандиозный финал конкурса "Мисс Америка – 2019". Победительницей стала 25-летняя Ниа Имани Франклин. Девушка накануне получила титул "Мисс Нью-Йорк" (штата Нью-Йорк – Ред.), теперь Ниа стала претенденткой на титул Мисс-Вселенная.

Отметим, что прошедший конкурс стал особенным, ведь впервые за за 97 лет прошел без обязательного выхода участниц на сцену в купальниках. Организаторы также отметили,. что теперь стараются оценивать участниц не по внешности. Сама же Франклин позже рассказала, что была очень рада, узнав, что ей не придется дефилировать по сцене в бикини.

Фото: instagram.com/niaimanifranklin
Фото: instagram.com/niaimanifranklin
Фото: instagram.com/niaimanifranklin
Фото: instagram.com/niaimanifranklin
Фото: instagram.com/niaimanifranklin
Фото: instagram.com/niaimanifranklin
Фото: instagram.com/niaimanifranklin
Фото: instagram.com/niaimanifranklin
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Ниа – не только красивая, но и талантливая девушка. Она закончила музыкальную школу искусств Северной Каролины Университета штата Северная Каролина. Ее главная мечта – получить "Грэмми". Девушка хорошо поет и сама сочиняет песни. Также Франклин занимается благотворительностью. На конкурсе Ниа исполнила попурри из оперы "Богема".

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Публикация от Nia Imani (@niaimanifranklin)

Ранее мы писали о том, кто стал победительницей конкурса Мисс Украина-Вселенная-2018.

А также о том, что внешность девушки вызвала споры в сети.

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Источник: "Сегодня"
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