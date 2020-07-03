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"Никак не нарадуюсь": жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы

Сегодня, 12:35

Ирина опубликовала фото с огромным букетом пионов

2 июня украинский певец MONATIK и его супруга Ирина отмечали пятую годовщину со дня свадьбы. В честь их семейного праздника артист показал оригинальные статуэтки их с женой копий во время совместного выхода на британской премии Brit Awards.

Популярный исполнитель преподнес Ирине роскошный букет белых пионов. Цветы так понравились жене звезды, что она никак не может ими нарадоваться. На своей личной странице в Instagram женщина опубликовала подарок Дмитрия.

Супруга MONATIK Ирина
Супруга MONATIK Ирина
Фото: instagram.com/irinamonatik

"Все никак не нарадуюсь этой красоте. Спасибо, Дима!" – написала Ирина под опубликованным фото.

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Отметим, что Дмитрий и Ирина вместе уже давно, еще до того, как певец начал свою сольную карьеру. В браке у супругов родились двое сыновей – Платон и Данил. MONATIK безгранично благодарен жене, за то, что она родила ему наследников.

Напомним, что не так давно MONATIK впервые показал лицо сына.

Также недавно певец показал свою семью в новом фильме-биографии, который готовил в честь годовщины со дня его масштабного концерта в Киеве на НСК "Олимпийский".

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Источник: instagram.com/irinamonatik
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