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"Никакого пафоса": Олег Винник признался, как отметил день рождения

Певец отмечал свой праздник на острове Корфу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31

Народный любимец Олег Винник, который недавно признался, как относится к своим поклонницам, рассказал о концерте, который его "порвал", а Сергей Танчинец – о том, как коллектив "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" решился дать концерт на "Олимпийском". Эксклюзивными новостями знаменитости поделились на гала-концерте "Хит-конвейер" в программе "Зірковий шлях".

Конкурс молодых исполнителей канала М2 уже в четвертый раз раскрывает стране новые таланты. А за его кулисами уже именитые звезды говорят о будущей конкуренции.

"Я считаю, что каждый артист должен чувствовать конкуренцию, потому что это мотивирует", – говорит Артем Пивоваров.

А вот Олег Винник буквально за пару дней до своего выступления на Певческом поле зажигал под немецкую группу Rammstein.

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"Знаешь, честно сказать, возраст, я не люблю это слово, пойди порви. Но сегодня я могу сказать, что меня просто Rammstein разорвали на куски. И Олег сидел на концерте... и в тот момент я впервые в жизни почувствовал, что я схожу с ума", – делится Винник.

К тому же эксклюзивно Олег рассказал, как провел свой день рождения на острове Корфу.

"У нас не было никакого пафоса. Я в этот раз был в отпуске на Корфу и никуда не выезжал от той виллы, и я первые три дня просто спал. Я у бассейна там лег на этом топчане и просто спал", – признается артист

А вот солист группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" раскрыл амбициозные планы на конец года. Во-первых, музыканты на днях отправляются в тур на 120 городов! А во-вторых, замахнулись на площадку, которая по зубами далеко не каждому.

Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Фото: instagram.com/bezobmezhen

"Мы объявили сегодня "Олимпийский". Это я не шутил. У нас будет "Арена Львов" и "Олимпийский" – завершение этого тура. С сентября начинается рекламная кампания по этим концертам".

Ну и, конечно, не забываем и о главной цели этого вечера. Победительницей "Хит-конвейера" стала певица Ilchy, она получила основной приз – "раскрутку на миллион". Так что, похоже, уже в ближайшее время в новостях мы будем рассказывать и об этой звезде.

Ранее мы также писали, что Олег Винник представил драматический трек "Сльози на землі".

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