Ники Минаж поразила поклонников размером своего бюста

Ники Минаж выложила в Сеть несколько фотографий в бюстгальтере

Ники Минаж. Фото: instagram/nickiminaj

Скандальная 35-летняя реп-исполнительница Ники Минаж, которая недавно поцеловалась с самой Мадонной, очень часто демонстрирует подписчикам в соцсетях свои пышные формы. Вот и на этот раз она опубликовала в Instagram ряд фото, которые слегка взбудоражили фолловеров.

На снимках Ники демонстрирует свой шикарный бюст в бесшовном бюстгальтере бежевого цвета. И на некоторых снимках кажется, что белье вот-вот соскользнет, не удержав роскошный бюст певицы.

Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj 1/5

Также Ники записала небольшой ролик в этом же образе, попросив подписчиков порекомендовать ей своих любимых стилистов в районе Нью-Йорка.

Публикация от Barbie® (@nickiminaj) 23 Авг 2018 в 6:46 PDT

Напомним, 38-летняя голливудская звезда Ольга Куриленко тоже порадовала своих подписчиков новыми фотографиями. На этот раз актриса похвасталась ярким желтым купальником с глубоким декольте, а заодно и лишний раз напомнила, что является обладательницей отличной фигуры.