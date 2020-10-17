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Ники Минаж рассекретила пол своего ребенка

Сегодня, 16:15

Певица впервые стала мамой 30 сентября

37-летняя Ники Минаж в конце сентября стала мамой. Певица молчала о рождении малыша две недели, и только накануне рассекретила пол ребенка. У знаменитости родился мальчик.

Об этом Ники Минаж сообщила на своей странице в Instagram. Она показала несколько поздравительных открыток, которые ей прислали знаменитые друзья: Бейонсе, Ким Кардашьян и Канье Уэст, Винни Харлоу и другие.

Звездная мама поблагодарила за поздравления своих коллег и сообщила пол ребенка.

Скриншот: instagram.com/nickiminaj

"Я очень благодарна и влюблена в своего сына. Просто безумно влюблена. Мой самый любимый мальчик на всем белом свете", – пишет Ники.

Певица родила первенца от своего 42-летнего супруга Кеннета Петти, за которого она вышла замуж в прошлом году. Отметим, что Кеннет ранее был осужден за непредумышленное убийство и числится как сексуальный преступник.

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О беременности Ники Минаж рассказала в июле, опубликовав серию ярких снимков, на которых она продемонстрировала свой округлившийся живот.

Певица Ники Минаж
Певица Ники Минаж
Фото: instagram.com/nickiminaj

Ранее Ники призналась, что уже была беременна. В своей песне All Things Go Минаж рассказывает, что в подростковом возрасте она сделала аборт.

Смотрите в сюжете, какие знаменитости пережили тяжелые роды:

Недавно украинская певица Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочки.

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