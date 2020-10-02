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Ники Минаж впервые стала мамой – СМИ

Сегодня, 09:30

Певица родила ребенка от супруга Кеннета Петти

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж, которая совсем недавно объявила о своей беременности первенцем, родила ребенка, сообщает TMZ.

Известно лишь то, что ребенок появился на свет еще в среду, 30 сентября. Пол и имя малыша не уточняются.

Ники Минаж
Ники Минаж
Фото: instagram.com/nickiminaj

Певица родила первенца от своего 42-летнего супруга Кеннета Петти, за которого она вышла замуж в прошлом году. Отметим, что Кеннет ранее был осужден за непредумышленное убийство и числится как сексуальный преступник.

Известно, что это была не первая беременность Ники. В своей песне All Things Go Минаж рассказывает, что в подростковом возрасте она сделала аборт. Певица также признавалась, что тяжело пережила этот момент.

Ранее мы сообщали, что фэшн-блогер Кьяра Ферраньи беременна во второй раз. Мы также делились грустной новостью о том, что певец Джон Ледженд и его супруга, модель Крисси Тейген потеряли третьего ребенка. Пара поделилась трогательными фото из клиники.

В видеосюжете ниже узнайте, какие знаменитости пережили тяжелые роды:

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