Ники Минаж впервые стала мамой – СМИ
Певица родила ребенка от супруга Кеннета Петти
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж, которая совсем недавно объявила о своей беременности первенцем, родила ребенка, сообщает TMZ.
Известно лишь то, что ребенок появился на свет еще в среду, 30 сентября. Пол и имя малыша не уточняются.
Певица родила первенца от своего 42-летнего супруга Кеннета Петти, за которого она вышла замуж в прошлом году. Отметим, что Кеннет ранее был осужден за непредумышленное убийство и числится как сексуальный преступник.
Известно, что это была не первая беременность Ники. В своей песне All Things Go Минаж рассказывает, что в подростковом возрасте она сделала аборт. Певица также признавалась, что тяжело пережила этот момент.
Ранее мы сообщали, что фэшн-блогер Кьяра Ферраньи беременна во второй раз. Мы также делились грустной новостью о том, что певец Джон Ледженд и его супруга, модель Крисси Тейген потеряли третьего ребенка. Пара поделилась трогательными фото из клиники.
В видеосюжете ниже узнайте, какие знаменитости пережили тяжелые роды:
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