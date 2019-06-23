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Ники Минаж выходит замуж за Кеннета Петти, который был обвинен в изнасиловании

Влюбленные уже получили лицензию на брак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Ники Минаж выходит замуж за Кеннета Петти
Ники Минаж выходит замуж за Кеннета Петти
Фото: instagram.com/nickiminaj

36-летняя американская певица Ники Минаж выходит замуж. Звезда собралась идти под венец с 41-летнем Кеннетом Петти, который отсидел за изнасилование и убийство. Влюбленные Ники и Кеннет начали встречаться зимой 2018 года.

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О намерении узаконить свои отношения с любимым Ники рассказала во время шоу Queen Radio на радиостанции Apple Music's Beats 1. Артистка призналась, что они с Кеннетом получили брачную лицензию и готовы провести церемонию, пишет Cosmopolitan.

Ники Минаж и Кеннет Петти
Ники Минаж и Кеннет Петти
Фото: instagram.com/nickiminaj

Ники Минаж добавила, что давно хотела сыграть свадьбу, а их с Петти роман – настоящее счастье, к которому она стремилась.

Ники Минаж и Кеннет Петти
Ники Минаж и Кеннет Петти
Фото: instagram.com/nickiminaj

Напомним, что Кеннет Петти был приговорен к 10 годам в тюрьме за убийство, совершенное в 2002 году. Он был досрочно освобожден, после того, как отсидел 7 лет. В 1995 году Кеннета обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Тогда его проговорили к лишению свободы сроком от 18 до 54 месяцев.

 Ранее Мадонна и Ники Минаж поцеловались за кулисами MTV Video Music Award.

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