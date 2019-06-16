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Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото с отдыха

Влюбленные проводят время в Черновцах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото с отдыха
Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото с отдыха
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Участники шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин и Даша Квиткова после проекта сохранили свои отношения и даже съехались в одну квартиру. Сейчас влюбленные проводят время вместе и публикуют совместные фото в социальных сетях, радуя своих поклонников.

Смотрите, куда едут мужчины-холостяки за женами:

Так, в своем Instagram возлюбленная экс-"Холостяка" разместила новые снимки с отдыха. Оказывается, Никита и Даша отправились на выходные на родину ведущего в Черновцы.

Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото с отдыха
Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото с отдыха
Фото: instagram.com/kvittkova

Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото с отдыха
Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото с отдыха
Фото: instagram.com/kvittkova

"В копилку счастливых дней", – подписала Квиткова летние фото с бойфрендом.

Никита Добрынин также опубликовал горячий кадр, на котором они с Дашей запечатлены счастливыми и улыбающимися. На девушке черный купальник, а сам Никита позировал с голым торсом. "Проводим горячий уикенд у меня на родине", – подписал пост Холостяк.

Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото с отдыха
Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото с отдыха
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, что в конце мая состоялся долгожданный финал романтического реалити "Холостяк". Никита Добрынин отдал кольцо финалистке Даше Квитковой, с которой у него завязались романтические отношения. После шоу Никита сказал, что долгое время хотел признаться всем, что они с Дашей вместе. Они долго молчали и скрывали свои отношения.

Накануне стало известно, где поженились Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко.

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