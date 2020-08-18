Никита Добрынин и Даша Квиткова потратили больше 2 миллионов гривен на свадьбу

Лишь услуги флористов и декораторов паре обошлись в полмиллиона гривен

Экс-герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин рассказал, во сколько им с его возлюбленной Дашей Квитковой обошлась их шикарная свадьба, которую пара сыграла 12 августа в Киеве.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Никита рассказал, сколько стоили услуги флористов, меню на каждого гостя, его костюм и организация торжества в целом. Оказалось, что пара потратила на праздник немалую суму денег, а именно – более 2 000 000 гривен, или – 80 850 долларов.

Отметим, что в эту сумму не входят: работа операторов и фотографов, платья Даши и костюм Никиты, а также – обручальные кольца.

Скриншот: Instagram Никиты Добрынина

На услуги флористов и декораторов пара потратила 560 тысяч гривен, свадебный костюм Никиты обошелся ему в 50 тысяч гривен, меню на одного человека – 120 долларов (более 3000 гривен).

"Почитал я ваши вопросы и понял, что больше всего вас интересует вопрос денег – сколько мы потратили на свадьбу. Хочу сразу сказать, что каждая пара делает такую свадьбу, которую может себе позволить. Ни в коем случае не нужно влезать в долги", – сказал Никита в своем Instagram-аккаунте.

Скриншот: Instagram Никиты Добрынина

Напомним, появились видео со свадьбы Никиты Добрынина и Даши Квитковой.

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