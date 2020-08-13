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Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли роскошную свадьбу: видео с торжества

Сегодня, 15:44

Видеороликами с праздника активно делились друзья и близкие пары

Вчера, 12 августа, прошла одна из самых долгожданный свадеб года – поженились экс-герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин и победительница этого проекта, Даша Квиткова. Мы уже описывали, как прошло торжество. А теперь предлагаем посмотреть видео, которые сняли друзья и родные молодоженов.

Видеоролики появились на фан-страничке шоу "Холостяк" в Instagram.

На свадьбе отец невесты традиционно повел ее к импровизированному алтарю.

INSTAGRAM

Куда же без первого танца молодых?

INSTAGRAM

Церемония обмена кольцами прошла уже вечером.

INSTAGRAM

На следующий день после праздника Никита и Даша поблагодарили всех гостей свадьбы за то, что те разделили с ними важное событие, а также – тех, кто трудился над организацией торжества.

"Вчера был потрясающий день, даже не могу описать насколько. Мое сердце переполнено эмоциями и теплотой.
Знаете, это такое чувство, когда ты с самого детства мечтаешь про свадьбу, как у принцессы и твоя мечта исполняется в три раза лучше", – пишет в Instagram Даша.

Даша Квиткова
Даша Квиткова
Фото: instagram.com/kvittkova

"Я уверен, что счастье – не цель, а процесс. Его можно испытывать, чувствовать постоянно. Вчерашний день был еще одним подтверждением моих мыслей. Все друзья и родные были рядом с нами, говорили теплые слова, пели песни, а некоторые даже на столах танцевали. Мы сами были в шоке, нас это так порадовало. Это точно было показателем, что весело было всем", – написал Никита.

Напомним, Даша Квиткова показала подружек невесты и первое свадебное платье.

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