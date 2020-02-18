Никита Добрынин признался, есть ли на самом деле секс на проекте "Холостяк"

Главный герой шоу "Холостяк 9" считает, что близость – естественная часть развития отношений

Шоумен Никита Добрынин Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Шоумен Никита Добрынин, главный герой девятого сезона проекта "Холостяк", поделился подноготной романтического реалити. Отметим, что недавно Никита Добрынин сделал предложение руки и сердца победительнице шоу – Даше Квитковой.

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Недавно Никита Добрынин в YouTube-программе "Зе Интервьюер" признался, есть ли секс на проекте. Так, по словам главного героя шоу "Холостяк 9", секс в рамках реалити возможен. Более того, Никита Добрынин считает, что близость – естественная часть развития отношений.

"Я долго пытался от этого вопроса уходить на самом деле. На проекте есть секс, на проекте есть отношения, если этого хочет Холостяк. Если у вас действительно складываются доверительные отношения с девушкой и ты понимаешь, что все очень даже серьезно, то, мне кажется, это нормальная часть развития ваших отношений. Поэтому секс – он может быть и он есть", – признался Добрынин.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

К тому же шоумен заявил, что у главного героя есть возможность получить интим еще на первой вечеринке, если у него есть желание: "Возможность была даже с первой вечеринки, если бы ты очень хотел – это возможно".

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Напомним, совсем скоро стартует новый сезон "Холостяка". Мы уже рассказали, кто стал главным героем романтического реалити "Холостяк 10".

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