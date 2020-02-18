Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Никита Добрынин признался, есть ли на самом деле секс на проекте "Холостяк"

Главный герой шоу "Холостяк 9" считает, что близость – естественная часть развития отношений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:33
Шоумен Никита Добрынин
Шоумен Никита Добрынин
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Шоумен Никита Добрынин, главный герой девятого сезона проекта "Холостяк", поделился подноготной романтического реалити. Отметим, что недавно Никита Добрынин сделал предложение руки и сердца победительнице шоу – Даше Квитковой.

Смотрите также рейтинг принцев-холостяков:

Недавно Никита Добрынин в YouTube-программе "Зе Интервьюер" признался, есть ли секс на проекте. Так, по словам главного героя шоу "Холостяк 9", секс в рамках реалити возможен. Более того, Никита Добрынин считает, что близость – естественная часть развития отношений.

"Я долго пытался от этого вопроса уходить на самом деле. На проекте есть секс, на проекте есть отношения, если этого хочет Холостяк. Если у вас действительно складываются доверительные отношения с девушкой и ты понимаешь, что все очень даже серьезно, то, мне кажется, это нормальная часть развития ваших отношений. Поэтому секс – он может быть и он есть", – признался Добрынин.

Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

К тому же шоумен заявил, что у главного героя есть возможность получить интим еще на первой вечеринке, если у него есть желание: "Возможность была даже с первой вечеринки, если бы ты очень хотел – это возможно".

Ранее мы также писали, что невеста Никиты Добрынина поделилась деталями свадьбы. Узнайте, где и когда состоится церемония.

Напомним, совсем скоро стартует новый сезон "Холостяка". Мы уже рассказали, кто стал главным героем романтического реалити "Холостяк 10".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Новый "Холостяк": что будет в 10 сезоне и кто станет главным героем романтического реалити Невеста Никиты Добрынина показала обручальное кольцо: фото Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой: романтическое видео
холостяк Холостяк-9 Никита Добрынин Дарья Квиткова
Реклама

Новости партнеров

Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
В сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа
В сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Популярные статьи

Сегодня, 15:26Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Сегодня, 12:18Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Сегодня, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 17:25Fun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Вчера, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 16:18Fun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

Вчера, 15:11Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Вчера, 14:38Техно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Вчера, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:45Техно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Вчера, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

16 февраляШоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

16 февраляТехно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

16 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

Новости партнеров

Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Бывший муж Собчак вместе с любовницей попал в беду в Омане
Бывший муж Собчак вместе с любовницей попал в беду в Омане
Учасниця Нацвідбору на Євробачення розповіла про Тіну Кароль
Учасниця Нацвідбору на Євробачення розповіла про Тіну Кароль
Собчак ужаснула сеть
Собчак ужаснула сеть "истинным лицом" (видео)
В сеть слили информацию о тайном воздыхателе Софии Ротару
В сеть слили информацию о тайном воздыхателе Софии Ротару
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують