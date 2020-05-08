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Никита Добрынин рассказал о переносе свадьбы с Дашей Квитковой: В ожидании самых прекрасных дат в нашей жизни

Влюбленные планируют расписаться раньше

Дарина Алексеева
Сегодня, 09:00

Украинский телеведущий и главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" 32-летний Никита Добрынин рассказал о деталях свадьбы с Дашей Квитковой, победительницей шоу в этом сезоне.

Никите и Даше из-за карантина пришлось перенести свадьбу с 23 мая на конец лета или начало осени, но расписаться пара планирует раньше.

Никита Добрынин рассказал о свадьбе с Дашей Квитковой
Никита Добрынин рассказал о свадьбе с Дашей Квитковой
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Сейчас мы с Дашей в ожидании самых прекрасных дат в нашей жизни. Из-за карантина нам пришлось перенести дату свадьбы с 23 мая на конец лета или даже на осень. Распишемся мы гораздо раньше и этому рады, ведь кто-то к этому идет месяцами, кто-то годами. Мы этого хотим прямо сейчас, ждем официального начала нашей семейной жизни", – написал Никита Добрынин в Instagam.

Ведущий опубликовал фотографию, на которой он обнимает свою возлюбленную, соприкасаясь с ее носом.

Предложение Даше Никита Добрынин сделал на Бали во время их совместного отдыха в январе. Это был первый случай, когда у участников проекта сложились отношения и победительница выходит замуж.

Ранее невеста Никиты поделилась деталями свадьбы, которую они планировали сыграть в Италии.

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