Никита Добрынин с возлюбленной сделали татуировки: пикантное фото

Украинский ведущий решился впервые набить себе тату

Никита Добрынин и Дарья Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Экс-холостяк Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова, которая недавно вспомнила историю их знакомства, сделали татуировки в одном месте – под грудью.

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Пикантное фото Никита Добрынин опубликовал на своей странице в Instagram и признался, что татуировку он сделал впервые в отличие от Дарьи. Также экс-холостяк признался, что особо ничего не хотел набивать, но задумывался об этом периодически.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Когда человек любит, его поступки идут от сердца, без ожидания чего-то взамен. Это то, чему мы учимся и к чему стремимся. Еще мы любим пробовать что-то новое вместе, особенно если кто-то из нас выходит за рамки своей зоны комфорта. Только так можно побороть свой страх и предрассудки, а это однозначно сближает. Так самые внимательные сразу заметили в сториз, неделю назад мы сделали себе тату. У Даши уже было несколько, а вот я особого не хотел себе набивать, но периодически задумывался. Искал повод, потом лучшую надпись... В итоге в один из дней я решился сразу на две татуировки. И супер доволен, ведь если хочется, нужно делать. Так я во всем", – написал Никита.

Недавно Даша Квиткова показала, какой сюрприз ей устроил Никита Добрынин в день ее рождения.

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