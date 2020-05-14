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"Никогда бы не подумала, что болею": известная российская ведущая заразилась COVID-19

Оксана Пушкина подхватила недуг в больнице

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:30

Известная российская телеведущая и депутат Оксана Пушкина, как и ее коллега Мария Ивакова, заболела коронавирусом. По мнению 57-летней Пушкиной, она заразилась, когда доставляла больницам средства индивидуальной защиты.

О заражении вирусной инфекции Оксана рассказала в своем Telegram-канале. По ее словам, болезнь протекает бессимптомно, поэтому без теста телеведущая никогда бы не поняла, что заразилась COVID-19.

Телеведущая и депутат Оксана Пушкина
Телеведущая и депутат Оксана Пушкина
Фото: instagram.com/opushkina

"Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй — закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет", — написала она в Telegram-канале.

Также смотрите, какие прогнозы делают звезды касательно коронавируса:

Напомним, что российская певица Надежда Бабкина вылечилась от коронавируса и впервые рассказала жуткие подробности болезни – у звезды было поражено 80% легких.

Также российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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