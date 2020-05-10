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Эксклюзив

"Если бы не она, моя жизнь не была бы такой успешной": Екатерина Кухар трогательно о маме

Прима-балерина приняла участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle ко Дню матери

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:45

10 мая в Украине и мире отмечается трогательный праздник – День матери. К этому особенному дню Сегодня.Lifestyle подготовили эксклюзивный спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка, наполненный чувствами, переживаниями и глубокими эмоциями.

МАМА – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мамы поддерживают наш выбор поступать в театральный вместо юридического, сидят в первом ряду на трибунах и болеют за нас во время спортивных соревнований, закрывают глаза на низкие оценки по математике, понимая, что в ее ребенке растет будущий артист!

Украинские актеры, телеведущие, спортсмены и певцы поделились своей историей о том, как мама повлияла на их выбор в жизни, как помогла с ним определиться, как поддержала решение и воплотила детскую мечту в реальность.

Екатерина Кухар

Украинская прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко, народная артистка Украины Екатерина Кухар с нежностью вспоминает материнское тепло, заботу, нежные руки мамы, добрые любящие глаза, ласковый голос, запах любимых блюд.

Прима-балерина Екатерина Кухар
Прима-балерина Екатерина Кухар
Фото: пресс-служба

Мама Екатерины – учитель музыки, поэтому детство девочки прошло с колыбельными, стихами и звонким материнским смехом. Женщина никогда не наказывала будущую звезду балета, а приводила ей примеры.

"Мама никогда меня не наказывала, она у меня очень ранимая, тонкая и хрупкая душа. Могла часами проводить со мной разного рода воспитательные беседы, объяснять, "что такое хорошо и что такое плохо", приводить примеры и заставлять меня "примерять" эту ситуацию со стороны оппонента, так как в юности работала воспитателем", – вспоминает прима-балерина.

По словам Екатерины, мама оберегала ее от домашней уборки, мытья посуды и лишней нагрузки. Всегда присутствовала на дополнительных занятиях будущей балерины: "Она во всем старалась принимать участие. Всегда смотрела на меня на дополнительных занятиях, постигая все азы классического искусства, чтобы дома, когда я повторяла это сама, давать правильные советы и делать компетентные замечания. Конечно же, если бы она не посвятила мне всю свою жизнь, моя жизнь не была бы такой, как сейчас".

Прима-балерина Екатерина Кухар с мамой
Прима-балерина Екатерина Кухар с мамой
Фото: Сегодня, пресс-служба

Также прима-балерина назвала лучший совет, который когда-то получила от мамы.

"В хореографическом училище она всегда мне говорила: "В балете нужно быть первой и лучшей, или не танцевать вообще". Это рвение применимо ко многим моим жизненным позициям", – откровенно расказала Екатерина Кухар.

Дорогая мамочка, я тебя люблю за твое трепетное и доброе сердце, за твою беззаветную самоотверженность , за бездонную любов. Если бы не ты, моя жизнь никогда не была бы такой успешной и наполненной всей палитрой чувств и эмоций.

"Если бы не ты... МАМА" – спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка и как порой именно она заставляет достигать нас тех высот, о которых даже боялись мечтать.

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шоу-бизнес спецпроект балерина День матери Екатерина Кухар
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