Николь Кидман дала редкий комментарий о браке с Томом Крузом: "Мы были счастливы"

Актриса вспомнила съемки в фильме "С широко закрытыми глазами"

Актриса Николь Кидман почти никогда не рассказывала об отношениях с Томом Крузом, в браке с которым она прожила с 1990 по 2001 год. В откровенном интервью для The New York Times звезда поделилась воспоминаниями о съемках с Крузом в культовом фильме Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами", который вышел в 1999 году.

Николь Кидман и Том Круз Фото: Getty Images

С того времени союз Кидман и Круза активно обсуждала пресса и почти весь Голливуд, ведь по сюжету фильма пара играла уставших друг от друга супругов, ищущих интрижки на стороне. После съемок в отношениях Николь и Тома начался разлад. В 2001 году они подали на развод. Пара воспитывала двоих приемных детей.

Кидман уверяет, что несмотря на то, что в фильме у их пары было не все гладко, вне съемочной площадки у них были прекрасные отношения.

"Благодаря этому мы были счастливы в браке. Отыграв сцены, мы в три утра шли на картинг кататься. Я не знаю, что еще сказать. Может, у меня нет возможности оглянуться назад и проанализировать это. Или я просто не хочу это делать", – рассказывает Николь.

Николь Кидман и Том Круз Фото: Getty Images

Николь также рассказала об их работе с режиссером фильма Стэном Кубриком, который, к слову, умер незадолго до выхода картины на большие экраны.

"Мы снимали фильм в течение двух лет. У нас было двое детей, и мы жили в трейлере на участке. В основном делали спагетти, потому что Стэнли иногда любил поесть с нами. Мы работали с величайшим режиссером, узнавали о собственной жизни и наслаждались жизнью на съемочной площадке", – говорит Кидман.

Напомним, тиктокер снял Тома Круза на крыше движущегося поезда во время съемок "Миссия невыполнима-7". Ранее мы делились подборкой великолепных фильмов с Томом Крузом.

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