Николь Кидман надела на "Оскар" украшения с бриллиантами в 84 карата

Сегодня, 16:30

Кидман продемонстрировала роскошный образ

Фото: AFP
Фото: AFP

Актриса Николь Кидман продемонстрировала роскошный образ на церемонии "Оскар-2018".

50-летняя Кидман позировала на красной дорожке в эффектном платье от Armani Prive с бантом, которое дополнила драгоценными украшениями от Harry Winston.

Общий вес бриллиантов в украшениях Николь составил 84 карата. 23,52 карата весили бриллианты в серьгах-канделябрах Cluster Diamond Chandelier. Пара узких браслетов с бриллиантовыми звеньями: Tulip Diamond Bracelet – 12,86 карата, и Secret Cluster Diamond Bracelet – 37,62 карата. Пара колец с центральными бриллиантами круглой и овальной огранки 4,73 и 5,5 карата.

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов. Лучшим фильмом стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Это фэнтезийная мелодрама о любви немой уборщицы в секретной военной лаборатории Балтимора и человека-амфибии.

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" получила актриса Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Лучшим актером стал Гари Олдман, воплотивший роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена".
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