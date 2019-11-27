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Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби снялись в необычной фотосессии

Актрисы снялись в фотосессии, приуроченной к выходу фильма о сексуальных домогательствах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Николь Кидман, Шарлиз Терон, Марго Робби
Николь Кидман, Шарлиз Терон, Марго Робби
Фото: instagram.com/WMag

Голливудские актрисы Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби стали героинями нового выпуска W Magazine. Фотосессия приурочена к выходу на экраны фильма "Скандал", который мир увидит уже в декабре.

Узнайте подробности, как Марго Робби пробилась в Голливуд:

Отметим, что фильм рассказывает историю о генеральном директоре канала Fox News Роджере Эйлсе, который был обвинен в сексуальных домогательствах к своим сотрудницам. Первой пошла против системы, подав в суд на босса, Гретчен Карлсон, которую в ленте сыграла Николь Кидман.

52-летняя Николь Кидман, 29-летняя Марго Робби и 44-летняя Шарлиз Терон примерили в съемке стильные образы. А в интервью рассказали о фильме, работе над ним и своих взглядах на ситуацию.

Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
Фото: instagram.com/WMag
Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
Фото: instagram.com/WMag
Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
Фото: instagram.com/WMag
Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
Фото: instagram.com/WMag
Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
Фото: instagram.com/WMag
Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
Фото: instagram.com/WMag
Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
Фото: instagram.com/WMag
Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
Фото: instagram.com/WMag
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Например, Шарлиз Терон, которая выступила также и сопродюсером фильма, призналась, что роль журналистки Мегин Келли далась ей нелегко. Некоторые высказывания ей казались весьма резкими и грубыми. Однако она явно видела схожесть между собой и своей героиней. В частности, обе женщины привыкли быть сильными и стремиться к успеху любой ценой, несмотря на то, что их считают жесткими и бескомпромиссными. Привлек актрису и сценарий, где главный герой не выставляется просто монстром. В фильме показаны тонкие психологические моменты, которые помогают понять поступки всех участников ситуации.

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А вот Марго Робби сыграла Кайлу Поспил, которая во что бы то ни стало мечтала подняться по карьерной лестнице. Актриса считает, что Эйлс был настоящим кукловодом в своем театре, богом, мир которого рухнул.

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Все три актрисы показали несколько стильных образов каждая, передающих их личность. Дерзкая Шарлиз примерила леопардовую шубку, кожаный плащ с колготками, Николь – соблазнительное платье с перьями, а также черное платье с белым воротничком и гольфами. А Марго подобрали яркие и женственные наряды: зеленое платье-пальто, черные брюки с белым кроп-топом.

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Напомним, Тема сексуальных домогательств сейчас часто поднимается в кино и СМИ. Еще в 2017 году звезды выступили против продюсера Харви Вайнштейна.

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