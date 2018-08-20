Николь Кидман трогательно простилась со съемками сериала "Большая маленькая ложь"
Коллега актрисы Риз Уизерспун тоже поделилась впечатлениями
Съемки долгожданного второго сезона сериала "Большая маленькая ложь" наконец подошли к концу. Все пристально следили за актрисами, которые постоянно подогревали интерес новыми порциями снимков.
Об окончании съемочного процесса сообщила актриса Николь Кидман, которая исполняет роль Селесты Райт. В своем Instagram она поделилась фото, на котором она позирует в свитшоте с именами всех героинь шоу.
Подпись к снимку гласит:"Какое прекрасное путешествие с моими сестрами из Монтерея и нашей преданной командой. Спасибо HBO за потрясающую возможность, спасибо Андреа Арнольд, нашему бесстрашному наставнику, и, конечно же, единственной и неповторимой Мэрил Стрип, которая верила в нас. Я люблю всех вас".
Коллега актрисы Риз Уизерспун тоже поделилась впечатлениями: "Невероятно благодарна моей семье #BigLittleLies в наш последний день съемок второго сезона! Вы все вдохновляли меня, поддерживали, заставляли смеяться и плакать. Второй сезон будет еще более захватывающим, чем первый (я не могу дождаться, когда вы сможете его увидеть!).
Напомним, в новых эпизодах, которые мы увидим не раньше 2019 года, к основному касту, куда входят Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Шейлин Вудли и Зои Кравиц, присоединилась легендарная оскароносная дива Голливуда Мэрил Стрип.