Николь Кидман трогательно простилась со съемками сериала "Большая маленькая ложь"

Коллега актрисы Риз Уизерспун тоже поделилась впечатлениями

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Съемки долгожданного второго сезона сериала "Большая маленькая ложь" наконец подошли к концу. Все пристально следили за актрисами, которые постоянно подогревали интерес новыми порциями снимков.

Об окончании съемочного процесса сообщила актриса Николь Кидман, которая исполняет роль Селесты Райт. В своем Instagram она поделилась фото, на котором она позирует в свитшоте с именами всех героинь шоу.

Николь Кидман Фото: instagram.com/nicolekidman/

Подпись к снимку гласит:"Какое прекрасное путешествие с моими сестрами из Монтерея и нашей преданной командой. Спасибо HBO за потрясающую возможность, спасибо Андреа Арнольд, нашему бесстрашному наставнику, и, конечно же, единственной и неповторимой Мэрил Стрип, которая верила в нас. Я люблю всех вас".

Коллега актрисы Риз Уизерспун тоже поделилась впечатлениями: "Невероятно благодарна моей семье #BigLittleLies в наш последний день съемок второго сезона! Вы все вдохновляли меня, поддерживали, заставляли смеяться и плакать. Второй сезон будет еще более захватывающим, чем первый (я не могу дождаться, когда вы сможете его увидеть!).

Риз Уизерспун Фото: instagram.com/reesewitherspoon/

Напомним, в новых эпизодах, которые мы увидим не раньше 2019 года, к основному касту, куда входят Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Шейлин Вудли и Зои Кравиц, присоединилась легендарная оскароносная дива Голливуда Мэрил Стрип.