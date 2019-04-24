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Николь Кидман впервые рассказала о материнстве и личной жизни

Актриса призналась, что воспитывает своих дочерей очень строго

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: instagram.com/nicolekidman

Голливудская актриса Николь Кидман, которая побывала с мужем на премии ACM Awards, стала лицом майского номера Vanity Fair. Конечно, звезда приняла участие в яркой фотосессии, а также дала интервью, в котором призналась, что любит "отдыхать" от Голливуда, рассказала о своих детях и экс-супруге, а также грядущем новом сезоне сериала "Большая маленькая ложь".

На фото для обложки звезда позировала в черном платье Prada с принтом в виде голубых цветов. Шею Николь украшало изящное колье Tiffany & Co, а в ушах были серьги от Chopard. Снимок получился очень эффектным.

Кидман призналась, что в свободное от работы время живет подальше от Голливуда. Вместе с мужем Китом Урбаном, десятилетней Сандей Роуз и восьмилетней Фэйт Маргарет она проживает в Нэшвилле, столице штата Теннесси. Она также призналась, что для нее важно держать своих двух маленьких дочерей в ежовых рукавицах.

"У них нет телефона, я не позволяю им заводить Instagram. Я пытаюсь сохранить какие-то границы. Старшая дочь уже проявляет интерес к тому, чтобы пойти по моим стопам и стать актрисой. Ни в коем случае не надо заставлять их что-то делать. Вы можете лишь подтолкнуть их немного, но мотивация – действительно сложная вещь. Никто не мотивировал меня быть актрисой, наоборот, меня пытались всячески удержать от этого шага", – рассказала Кидман.

Николь Кидман снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair
Фото: instagram.com/nicolekidman
Николь Кидман снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair
Фото: instagram.com/nicolekidman
Николь Кидман снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair
Фото: instagram.com/nicolekidman
Николь Кидман снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair
Фото: instagram.com/nicolekidman
Николь Кидман снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair
Фото: instagram.com/nicolekidman
Николь Кидман снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair
Фото: instagram.com/nicolekidman
Николь Кидман снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair
Фото: instagram.com/nicolekidman
Николь Кидман снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair
Фото: instagram.com/nicolekidman
Николь Кидман снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair
Фото: instagram.com/nicolekidman
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Что касается приемной дочери Тома Круза и Николь Кидман, то 26-летняя Белла, замужем и недавно запустила линию футболок BKC (Bella Kidman Cruise), а 24-летний Коннер занимается музыкой и живет в Майами.

"Белла живет недалеко от Лондона. Она действительно чувствует себя англичанкой. Мы жили там во время съемок фильма "С широко закрытыми глазами", "Миссия невыполнима" и "Портрет леди". У них обоих был английский акцент, когда они были маленькими", – рассказала артистка.

Помимо этого Николь Кидман рассказала, что съемки в сериале "Большая маленькая ложь" дали ей уникальный опыт и это то, чем она всегда будет дорожить.

"Наблюдать, как Зои и Шейлин растут, и видеть, как они становятся женщинами – это так мило. Я знаю, что Лора и Риз тоже это чувствуют. Мы все такие разные, но мы дополняем друг друга. Также весь актерский состав планирует посетить свадьбу Кравиц с актером Карлом Глусманом", – открыла секрет Николь.

Звезда также рассказала о своих эмоциях, когда узнала, что Мерил Стрип будет сниматься в продолжении сериала:

"Можете ли вы представить, что мы будем ходить на ужин с Мерил каждую неделю? И слушать ее истории", – отметила звезда.

Напомним, премьера второго сезона сериала "Большая маленькая ложь" состоится 9 июня. В сети появился трейлер проекта.

Смотрите видео о том, почему Николь Кидман отчаянно мечтает о еще одном ребенке:

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Источник: Сегодня
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