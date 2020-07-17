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Никола Пельтц: что известно о невесте Бруклина Бекхэма

Сегодня, 12:05

Свою актерскую карьеру Никола начала в 2006 году

Не так давно стало известно, что 21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин собрался жениться на 25-летней актрисе и дочке миллиардера Николе Пельтц.

Сегодня.Lifestyle предлагают узнать больше о будущей жене Бекхэма-младшего в нашем материале.

Никола Пельтц: биография актрисы

Будущая голливудская звезда родилась 9 января 1995 года в Уэстчестере, округе штата Нью-Йорк, США. Отец девушки – Нельсон Пельтц, миллиардер, основатель Trian Fund Management и экс-владелец Snapple, компании по производству напитков. Мать Николы – профессиональная модель Клаудиа Хеффнер. Кроме Николы, в семье Пельтц есть еще семеро детей. У актрисы – шесть родных братьев и одна сестра.

Родители Николы Пельтц – Нельсон Пельтц и Клаудиа Хеффнер
Родители Николы Пельтц – Нельсон Пельтц и Клаудиа Хеффнер
Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

По линии отца у Пельтц еврейские корни, а по материнской линии в жилах Николы течет немецкая, валлийская, английская и итальянская кровь. Несмотря на такой "букет" национальностей, в семье девушки все придерживаются еврейских традиций, по вероисповеданию Пельтц – иудейка.

Никола Пельтц с отцом
Никола Пельтц с отцом
Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Один из братьев Николы Уилл Пельтц – также актер, а еще один брат Брэд – профессиональный игрок в хоккей. В детстве Никола также увлекалась спортом – девушка занималась хоккеем на траве.

Никола Пельтц в детстве
Никола Пельтц в детстве
Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Судя по фото и записям Николы в Instagram, у девушки довольно близкие отношения с родителями. Она также иногда радует подписчиков совместными фото с мамой и, теперь уже, нередко с Бруклином Бекхэмом.

Никола Пельтц с мамой
Никола Пельтц с мамой
Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Никола Пельтц: карьера невесты Бекхэма

Актерским мастерством Никола увлекалась с раннего детства. Будущая звезда Голливуда играла в школьных спектаклях и в театре. Первый раз в кино Никола снялась в 2006 году, в эпизоде в фильме "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен". Спустя два года, в 2008 году девушка приняла участие в съемках клипа Майли Сайрус на песню 7 Things. Тогда же Никола снялась в фильме "Гарольд".

Никола Пельтц в фильме "Повелитель стихий". Фото: скриншот YouTube

Наиболее запоминающимися ролями для актрисы стали роль мага воды Катары в фильме "Повелитель стихий", а также роль Тессы Йегер в фильме "Трансформеры: Эпоха исстребления". Также Никола снялась в нескольких американских сериалах.

Никола Пельтц: личная жизнь актрисы

До отношений с Бруклином Бекхэмом у Николы было несколько ярких романов. Так, в 2014 году девушка встречалась со звездой поп-сцены Джастином Бибером. С 2016 по 2018 год состояла в отношениях с Анваром Хадидом, родным братом Джиджи и Беллы Хадид. Также у Николы был роман с солистом группы Lany Полом Кляйном.

Никола Пельтц и Анвар Хадид
Никола Пельтц и Анвар Хадид
Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Впервые пару заметили вместе осенью прошлого года. Спустя буквально пару месяцев отношений Бруклин познакомил Николу со всей своей семьей: отцом Дэвидом Бекхэмом, матерью Викторией Бекхэм, братьями Ромео и Крузом, сестрой Харпер, а также с бабушкой и дедушкой по материнской линии – Джеки и Тони Адамс. Уже в январе этого года пара открыто заявила о своих отношениях. Молодые люди активно начали делиться совместными фото в соцсетях.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм: свадьба

Свадьбу пара решила устроить в следующем году. Никола и Бруклин планируют провести два торжества: в родной для Бруклина Великобритании и США, откуда родом Никола.

Известно, что по воле отца Николы влюбленные подпишут брачный договор. Свадебные расходы на себя частично возьмет Нельсон Пельтц, другую часть оплатит семья Бекхэм.

Главной подружкой невесты будет 9-летняя Харпер, младшая сестра Бруклина, а его младшие братья Ромео и Круз станут шаферами.

Чем шокирует своих звездных родителей Бруклин Бекхэм – смотрите видео:

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