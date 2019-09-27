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Николас Кейдж закрутил роман со второй женой: все подробности

Голливудский актер помирился с дочкой Элвиса Пресли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00

Голливудский актер Николас Кейдж спустя четыре дня после свадьбы с четвертой женой подал на развод. И такое бывает в мире шоу-бизнеса. Аргументировал он свое решение тем, что женился в состоянии алкогольного опьянения. Но снова 55-летняя знаменитость изменил свое решение и на этот раз решил возобновить отношения со второй супругой.

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Этот год для Николаса оказался сложным – он тяжело пережил развод со своей четвертой женой Эрикой Койке. Их брак продержался четыре дня и после этого Кейдж начал пьянствовать. А недавно он пришел на светское мероприятие, где его едва узнали. Все это заставило волноваться его вторую супругу Лизу Мари Пресли, к которой за помощью обратился сам Николас.

Николас Кейдж
Николас Кейдж
Фото: Getty Images

"Они много общаются и заново открывают в себе новые чувства друг к другу. Все началось с того, что Николас связался с ней в начале лета и теперь они постоянно говорят по телефону. И даже уже сходили на несколько свиданий", – рассказывает приближенный к их окружению инсайдер.

С единственной дочерью короля рок-ролла Элвиса Пресли Николас Кейдж женился в далеком 2002 году. Спустя три месяца пара подала на развод и теперь у двоих за плечами четыре неудачных брака. Информацию о своем романе бывшие супруги пока не комментируют.

Напомним, Николас Кейдж объявил, что перестает сниматься. Он собирается погрузиться в режиссуру. По словам Кейджа, с актерством он завяжет года через четыре.

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николас кейдж
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