Николай Басков объявил со сцены о беременности Светланы Лободы

Сегодня, 17:46

Несколько дней назад в cети появилась новость о том, что Светлана Лобода ждет ребенка

Светлана Лобода
Светлана Лобода

Российские СМИ сообщают о беременности Светланы Лободы. Певица якобы находится на седьмом месяце беременности, а отец ребенка – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

На днях Лобода появилась на красной дорожке музыкальной премии "ЖАРА". У певицы сквозь блузку просматривался округлившийся животик. При этом сверху она надела oversize жакет, из-за которого нельзя со 100% уверенностью говорить о том, что Светлана на самом деле ждет второго ребенка.

Сама Светлана и ее пресс-служба отказывается от либо-каких комментариев.

"Секрет" Лободы выдал Николай Басков, объявивший со сцены, что сейчас перед зрителями появится "беременная Светлана Лобода".

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Фото: Instagram

Напомним, Светлана Лобода поделилась, как относится к критике и сталкивалась ли с завистью.

Ранее LOBODA представила один из самых дорогих клипов в истории отечественного шоу-бизнесаЛокацией клипа был выбран огромный замок, построенный в стиле готической архитектуры, вместивший в себя и танцпол и ресторанный зал и даже площадку для вертолета. Вертолет, к слову, несмотря на свой неодушевленный статус, в планы съемочной группы все же внес свои коррективы. 
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Источник:

"Сегодня"

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