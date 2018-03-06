Николай Басков объявил со сцены о беременности Светланы Лободы

Несколько дней назад в cети появилась новость о том, что Светлана Лобода ждет ребенка

Российские СМИ сообщают о беременности Светланы Лободы. Певица якобы находится на седьмом месяце беременности, а отец ребенка – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

На днях Лобода появилась на красной дорожке музыкальной премии "ЖАРА". У певицы сквозь блузку просматривался округлившийся животик. При этом сверху она надела oversize жакет, из-за которого нельзя со 100% уверенностью говорить о том, что Светлана на самом деле ждет второго ребенка.

Сама Светлана и ее пресс-служба отказывается от либо-каких комментариев.

"Секрет" Лободы выдал Николай Басков, объявивший со сцены, что сейчас перед зрителями появится "беременная Светлана Лобода".

Фото: Instagram

Напомним, Светлана Лобода поделилась, как относится к критике и сталкивалась ли с завистью.

Ранее LOBODA представила один из самых дорогих клипов в истории отечественного шоу-бизнеса. Локацией клипа был выбран огромный замок, построенный в стиле готической архитектуры, вместивший в себя и танцпол и ресторанный зал и даже площадку для вертолета. Вертолет, к слову, несмотря на свой неодушевленный статус, в планы съемочной группы все же внес свои коррективы.