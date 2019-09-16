Николай Басков поддержал больную раком Анастасию Заворотнюк: видео

Российский певец показал архивное видео с Анастасией Заворотнюк

Николай Басков Фото: instagram.com/nikolaibaskov

41-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. По сообщениям СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Диагноз Анастасии – последняя стадия рака головного мозга.

Подробности болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

Звездные коллеги Анастасии Заворотнюк поддерживают артистку, в том числе в соцсетях. Так, российский певец Николай Басков на своей странице в Instagram опубликовал архивное видео, на котором поет со звездой "Моей прекрасной няни". На нем Анастасия Заворотнюк выглядит здоровой и жизнерадостной.

"Нашёл это видео с прекрасной и жизнерадостной Анастасией Заворотнюк и так тяжело принять всё то, о чём сейчас все говорят и искренне переживают !!! Сил и стойкости семье. Понимаю что сейчас происходит с родными, так как сам недавно всё это сам пережил", – написал Басков.

Судя по всему, речь идет об отце Николая Баскова, который умер этим летом в результате тяжелой болезни.

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Напомним, в результате применения аппарата искусственной вентиляции легких у Анастасии Заворотнюк возникли серьезные осложнения.

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