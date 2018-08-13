Николай Носков перенес инсульт

Певец и музыкант уже ранее имел проблемы со здоровьем

Николай Носков. Фото: nnoskov.ru

Знаменитый певец, музыкант и бывший участник группы "Парк Горького" Николай Носков в марте прошлого года был госпитализирован в тяжелом состоянии и перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе.

Недавно стало известно, что Носков перенес инсульт, передает Lenta.ru со ссылкой на латвийскую радиостанцию Baltkom. О состоянии артиста в эфире радиостанции сообщил основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов.

"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", — рассказал Белов.

Ранее мы писали о том, что 76-летняя легендарная певица Арета Франклин "тяжело больна". Об этом изданию Showbiz 411 сообщил американский кинокритик Роджер Фридман. В своей колонке Роджер написал, что "вся семья и близкие собрались у ее постели". Он также отметил, что в последние годы Арета борется с раком, который у нее диагностировали в 2010 году.