Николай Тищенко идет в политику: подробности

Ресторатор и телеведущий будет баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу

Николай Тищенко идет в депутаты Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

За последнее время многие украинские звезды заявили о политических амбициях. Известный украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, судя по всему, тоже намерен пойти в политику. Шоумен присутствовал на съезде партии "Слуга народа", который состоялся 9 июня. По информации СМИ, Николай Тищенко будет баллотироваться в депутаты ВРУ от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу.

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Сам ресторатор не подтверждает и не опровергвет эту информацию, однако на своей странице в Facebook сделал перепост публикации волонтера Андрея Боечко, который порекомендовал Николаю Тищенко "не обращать внимания на мусор". Дело в том, что после информации о политических амбициях телеведущего в прессе началось обсуждение якобы криминального прошлого Николая Тищенко.

В свою очередь, Андрей Боечко в своей публикации пишет о том, что Николай Тищенко неоднократно помогал украинским бойцам и их семьям. Волонтер также отметил, что ему неизвестно о криминальном прошлом Тищенко, однако он помнит, что сделал ресторатор за время войны.

"Як засновник ордена Народний Герой України, я підтримаю тебе. Бо коли ми в серпні 14-го формували перші вантажі на фронт, ти прийшов до нас і запропонував допомогу. Привозив нам продукти, одяг, медикаменти.. І не один раз, і не для піару.. Коли в грудні 16-го ми вирішили привітати дітей, батьки яких загинули на Сході, зі святом Святого Миколая, ти не лише оплатив квитки на потяги для тих родин, які мешкають поза Києвом, але й накрив для малечі чудовий святковий стіл, організував програму і сам став для них Святим Миколаєм!", – пишет Боечко.

Николай Тищенко поделился публикацией в Facebook, однако никак ее не прокомментировал.

Отметим, 47-летний телеведущий женат в третий раз (супруга – Алла Барановская) и воспитывает двоих сыновей.

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