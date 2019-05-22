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Николай Тищенко: "MARUV – не слишком желанная персона"

В Киеве состоялся ежегодный "Бал цветов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31

Ежегодно украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко организовывает в Киеве "Бал цветов". В этом году мероприятие состоялось девятый раз. На вечеринке Тищенко традиционно не только развлекал публику как ведущий, но и вручал награды самым успешным женщинам Украины. Номинаций было тринадцать, а победительниц избирали не эксперты, а обычные люди.

По результатам народного голосования, лучшей телеведущей стала Леся Никитюк, лучшим социальным деятелем – Маша Ефросинина, балериной года – Екатерина Кухар, дизайнером – Екатерина Сильченко, которая на момент награждения была на Каннском кинофестивале. Певицей года назвали Настю Каменских, но на бал артистка не пришла. Диджейкой года стала Нана Кумейко, а мамой года неожиданно для себя самой стала Лилия Ребрик, у которой подрастает двое дочерей – Полина и Диана.

Анастасии Кожевниковой досталась статуэтка за главный дебют года. Победу певица праздновала выступлением на сцене.

Экс-участница группы "Виа Гра", которая была подопечной Константина Меладзе, Анастасия Кожевникова исполнила свою первую сольную композицию, клип на которую собрал уже более полутора миллиона просмотров. Кожевникова призналась, что бывший продюсер не отреагировал на выход ее сольной работы, хотя ей бы этого хотелось.

"Да, хотелось бы услышать от него комментарий, почему бы и нет, мне важно его мнение, я влюблена в его творчество, как и все мы, поэтому безусловно, если он захочет мне что-то посоветовать, я с радостью приму этот совет", – говорит певица.

Хедлайнером вечера стала тоже бывшая участница "ВИА Гры" – Аня Седокова, которая подтвердила слухи о новом романе. Редкая гостья киевских тусовок дала 45-минутный живой концерт.

Анна Седокова и Николай Тищенко на "Балу цветов"
Анна Седокова и Николай Тищенко на "Балу цветов"
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

К слову, многодетная мама не раз признавалась Тищенко и его супруге Алле в любви. Это при том, что несколько лет назад звезды публично поссорились, потому что Николай назвал Аню девушкой легкого поведения. Сейчас они помирились, и теперь Тищенко утверждает, что на его мероприятиях Седокова выступает бесплатно. 

У меня на нее компромат. Компромат такой, что если бы его кто-то увидел, работал бы со мной до конца света.

Но журналистам стала известна и еще одна интересная деталь: сначала вместо Седоковой на сцене планировалось выступление совсем другой артистки – MARUV.

"Мы поняли, что для такого торжественного события MARUV не слишком желанная персона. Она должна работать где-то в других заведениях. Потому что MARUV – это розовые волосы. И MARUV – это другая культура", – утверждает Тищенко.

А вот жена Тищенко добавила, что причиной ссоры стало то, что на самом деле MARUV подвела организаторов, чем очень их разочаровала.

Николай Тищенко и Алла Барановская
Николай Тищенко и Алла Барановская
Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

"Вообще, мы из-за нее переносили даже дату этого мероприятия, потому что всегда мы празднуем в апреле. Мы перенесли на май, но потом что-то там произошло у нее, какие-то запреты на некоторые публичные концерты, я даже не знаю конкретно что, но мы даже не пытались что-то изменить. Если так артист делает в начале своей карьеры, то это уже на стороне артиста", – призналась Алла Барановская.

Отметим, в следующем году нас ждет юбилейный, десятый "Бал цветов".

Ранее мы писали, что Сергей Притула опубликовал забавное фото и подшутил над MARUV.

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