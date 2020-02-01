Николай Тищенко высказался о скандале вокруг развода Владимира Остапчука

Депутат Верховной Рады поддержал экс-супругу шоумена

Николай Тищенко Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

Скандал вокруг развода украинского шоумена Владимира Остапчука со своей супругой набирает обороты. После резонансного интервью Елены Войченко в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" многие стали на защиту женщины.

Смотрите полное интервью бывшей супруги Владимира Остапчука:

Елена Войченко рассказала об изменах Владимира Остапчука Видео: телеканал "Украина"

Сам же Остапчук прокомментировал интервью бывшей супруги и пообещал в скором времени рассказать свою версию развода. На эмоциональный пост шоумена в Instagram прореагировала его партер по танцам Илона Гвоздева, которая резко высказалась в сторону Владимира. Также о скандале вокруг развода высказался еще одна украинская знаменитость и депутат Верховной Рады Николай Тищенко. Чиновник высказал мнение, что женщина с двумя детьми в любом случае остается правой.

"Мужчина, который думает, что подумают другие, обречен на новые и новые слухи. Живи, твори, люби (старинная Кельтская мудрость) P.s Помни, женщина с двумя детьми всегда права", – написал Тищенко в комментарии под постом Остапчука.

Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук показал фото из суда, где разводится с супругой.

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