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"Никому не нужна, старая и с ребенком": Анна Седокова об изменах умершего экс-супруга

Сегодня, 15:02

Певица застала футболиста с женщиной в стриптиз-клубе

Известная певица Анна Седокова, которая недавно публично рассказала, что Константин Меладзе делал с солистками "ВИА Гры", вспомнила об изменах первого, ныне уже покойного супруга Валентина Белькевича. Когда исполнительница была беременна, футболист киевского "Динамо" проводил время с другими женщинами в стриптиз-клубах.

Такими откровениями Анна Седокова поделилась во время прямого эфира на своей странице в Instagram. Звезда вспомнила, как нашла супруга в стриптиз-клубе с другой женщиной. Но тогда она не устроила скандала, а просто забрала Валентина домой.

Певица Анна Седокова
Певица Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

"Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Я взяла его за руку и сказала: "А пойдем домой", – поделилась Анна.

Напомним, недавно Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тиммой завели собаку:

После этого случая Анна плохо спала по ночам и постоянно ждала, когда Валентин вернется с очередной вечеринки. В один момент певица поняла, что больше так жить не может и рассказала матери о намерении развестись. Но женщина тогда ее не поддержала.

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"Мама тогда сказала мне: "Не смей расставаться. Ты будешь никому не нужна – женщина, старая и с ребенком на руках". Однако я поняла, что это не так. Я была нужна своей дочери и поэтому решила начать новую жизнь", – призналась Седокова.

Отметим, что Анна Седокова вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича в 2004 году. Через два года супруги развелись. В 2014 году Белькевич умер от отрыва тромба.

Напомним, что недавно Анна Седокова впервые за 25 лет рассказала о сексуальном домогательстве.

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