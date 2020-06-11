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"Никто не дает клятву": молодая жена Виктора Павлика заговорила о втором замужестве

Сегодня, 13:30

Екатерина Репяхова чувствует, что у нее будет второй муж

Украинский музыкант Виктор Павлик и его 25-летняя концертный директор Екатерина Репяхова 29 мая официально стали семьей. 10 июня должна была состояться свадьба, но молодоженам из-за карантина пришлось перенести торжество на август этого года.

Роспись состоялась в одном из загсов Киева – маленький праздник влюбленные отметили только вдвоем, а после официальной части устроили свадебную фотосессию. Разница в возрасте в 29 лет супругов совсем не смущает. Более того, Екатерина не исключает, что выйдет замуж во второй раз. Клятвам прожить всю жизнь вместе в их паре нет места – оба смотрят на ситуацию с более практичной стороны, ведь дело совсем не в возрасте, от проблем никто не застрахован.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Может, что-то случится, может, мы столкнемся с каким-то проблемами. Мы реально смотрим на вещи, и никто не дает клятву, что мы проживем всю жизнь. Может, и нет, но от этого не застрахован никто. Хоть бы ему было 20 лет, хоть 50. Не возраст показатель счастья, и совершенно непредсказуемо, как повернется жизнь", – рассказала Репяхова в интервью "Прямому вопросу" в YouTube.

Более подробно о переносе свадьбы Виктора Павлика смотрите в сюжете:

Молодая супруга Павлика призналась, что не исключает в своей жизни второго брака, если будет чувствовать себя несчастливой.

"Я всегда так говорила, и многие этого не понимали. Я когда-то сказала такую фразу, что у меня будет второй муж. Ну а что? А когда мне будет 50 лет? Я реально сказала честно, что у меня есть стимул хорошо выглядеть в 50 лет. Я не вижу в этом ничего плохого... Я не понимаю этих людей, которые реально бьют себя в грудь и говорят: "Нет, брак должен быть один и на всю жизнь". Ну, смотря какой это брак. У меня есть масса примеров, где люди прожили всю жизнь, воспитали психологически искалеченных детей, и что хорошего в том, что они жили вместе?" – рассуждает концертный директор.

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Виктор и Екатерина планируют еще детей: "Мы прямо точную дату не назначаем, как случится, так и будет. Я буду очень рада".

Также новоиспеченная супруга Виктора Павлика поделилась первыми свадебными фото на своей странице в Instagram.

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