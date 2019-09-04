"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участие Меган Маркл

Внук королевы Елизаветы II высказался о сложившейся неприятной ситуации

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Недавно принц Гарри и Меган Маркл вернулись с отдыха в Ницце, куда слетали на частном самолете Cessna Citation Sovereign. Все бы ничего, да только общественность обвинила королевскую чету в лицемерии, ведь Гарри и Меган для собственных путешествий решили отказаться от обычных коммерческих рейсов. И теперь принц Гарри впервые прокомментировал скандал в отношении своей семьи. Ведь скандал с использованием частных самолетов негативно повлиял на репутацию герцога и герцогини Сассекских.

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Внук королевы Великобритании заговорил об этом во время запуска своего нового проекта Travalyst в Амстердаме. Принц Гарри отметил, что он почти постоянно летает именно на самолетах гражданской авиации. А заказать частный джет его заставили обстоятельства – "обеспечение безопасности семьи".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Никто не идеален, однако каждый из нас несет ответственность за те потери, которые наносит окружающему миру. Вопрос лишь в том, что мы делаем, чтобы найти правильный баланс в этом деле. Я прилетел сюда на самолете гражданской авиации. 99 % своей жизни я провожу, путешествуя по миру именно на таких воздушных судах. Однако иногда обстоятельства заставляют меня использовать частные самолеты, чтобы обеспечить должную безопасность своей семьи. Но, как я уже сказал ранее, в любом деле важен баланс", – заявил герцог Сассекский.

Отметим, что в новом проекте Travalyst Меган и Гарри речь идет об экологическом туризме. Он помогает подобрать людям наиболее "экологически чистые" маршруты. "Это первая в своем роде бизнес-коалиция, которая сделает туризм более устойчивым. Его цель – сделать туризм добрее, экологичнее", – добавил принц Гарри.

Напомним, Меган Маркл втайне от Букингемского дворца приняла важное решение – подписала контракт с популярным пиар-агентством, с которым сотрудничали Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Натали Портман, Бен Аффлек и другие звезды Голливуда.

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