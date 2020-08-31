Нина Матвиенко, Сергей Танчинец и Дмитрий Комаров получили государственные награды

Награды вручал президент Украины Владимир Зеленский

В понедельник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды сразу троим деятелям культуры: легендарной певице Нине Матвиенко, солисту группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинцу и телеведущему Дмитрию Комарову. Об этом сообщили на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Сергей Танчинец, Нина Матвиенко и Дмитрий Комаров Фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/sergii_tanchynets, instagram.com/komarovmir

Нина Матвиенко получила Орден княгини Ольги II степени. Эта награда вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной и других сферах общественной деятельности.

Скриншот: соцсети

Сергей Танчинец, фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, удостоился звания "Заслуженного артиста Украины". Это его первая государственная награда.

Скриншот: соцсети

Телеведущий Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженный журналист Украины".

"Это был действительно сюрприз. Я не ожидал и даже не думал о таком", – прокомментировал событие Дмитрий на своей странице в Instagram.

Дмитрий Комаров и Владимир Зеленский Фото: instagram.com/komarovmir

Ведущий отметил, что никогда не стремился к получению наград.

"Я вообще никогда не стремился к наградам, потому что журналистика для меня – не работа, а стиль жизни. Я просто очень люблю то, что делаю. Обожаю. Не могу без этого", – отметил Комаров.

Напомним, Тина Кароль получила государственную награду. Ранее государственные награды получили и другие знаменитости, в том числе Ирина Билык, Маша Ефросинина, Алла Мазур и Алексей Потапенко (Потап).

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