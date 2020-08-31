Нина Матвиенко, Сергей Танчинец и Дмитрий Комаров получили государственные награды
Награды вручал президент Украины Владимир Зеленский
В понедельник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды сразу троим деятелям культуры: легендарной певице Нине Матвиенко, солисту группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинцу и телеведущему Дмитрию Комарову. Об этом сообщили на официальной странице Офиса президента в Facebook.
Нина Матвиенко получила Орден княгини Ольги II степени. Эта награда вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной и других сферах общественной деятельности.
Сергей Танчинец, фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, удостоился звания "Заслуженного артиста Украины". Это его первая государственная награда.
Телеведущий Дмитрий Комаров получил звание "Заслуженный журналист Украины".
"Это был действительно сюрприз. Я не ожидал и даже не думал о таком", – прокомментировал событие Дмитрий на своей странице в Instagram.
Ведущий отметил, что никогда не стремился к получению наград.
"Я вообще никогда не стремился к наградам, потому что журналистика для меня – не работа, а стиль жизни. Я просто очень люблю то, что делаю. Обожаю. Не могу без этого", – отметил Комаров.
Напомним, Тина Кароль получила государственную награду. Ранее государственные награды получили и другие знаменитости, в том числе Ирина Билык, Маша Ефросинина, Алла Мазур и Алексей Потапенко (Потап).
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