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Нине Матвиенко – 72! Самые интересные факты из жизни украинской легенды

Золотой голос Украины Нина Матвиенко отмечает сегодня 72-й день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Нина Матвиенко
Нина Матвиенко
Фото: Instagram.com

Культовая украинская и советская певица Нина Матвиенко 10 октября отмечает 72-й день рождения. Звонкий голос Народной артистки Украины является достоянием нашей страны, а ее известные песни покоряют сердца нации.

Смотрите эксклюзивное видео Монатика и Нины Матвиенко на песню "В этот день":

В честь дня рождения Нины Матвиенко Сегодня.Lifestyle собрали малоизвестные и самые интересные факты из жизни украинской знаменитости.

  1. Нина Матвиенко в свои 72 года выглядит потрясающе! Певица следит за своим здоровьем, а в частности – за питанием. Она совсем не употребляет алкоголь и не ест мяса. А ее любимое блюдо – украинский традиционный борщ.
  2. У певицы насыщенное спортивное прошлое. Она активно занималась баскетболом и волейболом, и даже достигла высот в метании гранаты.
  3. В советские времена Нине Матвиенко было запрещено покидать пределы страны. Запрет длился с 1969 по 1986 годы.
  4. Любимое хобби Народной артистки Украины – вязание крючком.
  5. Нина Митрофановна была пятым ребенком из одиннадцати детей в семье Матвиенко.
  6. Три года назад певица была удостоена звания Почетный гражданин Киева.
  7. Проживает легенда украинской песни в самом сердце столицы – в частном доме возле Лавры.
  8. Внучка Нины Матвиенко обращается к бабушке на "ты", а дети на "Вы".
  9. Первым местом работы был завод, где Нина Матвиенко работала крановщиком.
  10. До 18 лет будущая звезда не знала, как это праздновать свой собственный день рождения, поскольку училась в интернате. В праздничный день просто объявляли имя именинника и давали ему несколько конфет.

Ранее Нина Матвиенко удивила танцем со своей младшей внучкой.

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