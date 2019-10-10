Нине Матвиенко – 72! Самые интересные факты из жизни украинской легенды

Золотой голос Украины Нина Матвиенко отмечает сегодня 72-й день рождения

Нина Матвиенко Фото: Instagram.com

Культовая украинская и советская певица Нина Матвиенко 10 октября отмечает 72-й день рождения. Звонкий голос Народной артистки Украины является достоянием нашей страны, а ее известные песни покоряют сердца нации.

Смотрите эксклюзивное видео Монатика и Нины Матвиенко на песню "В этот день":

В честь дня рождения Нины Матвиенко Сегодня.Lifestyle собрали малоизвестные и самые интересные факты из жизни украинской знаменитости.

Нина Матвиенко в свои 72 года выглядит потрясающе! Певица следит за своим здоровьем, а в частности – за питанием. Она совсем не употребляет алкоголь и не ест мяса. А ее любимое блюдо – украинский традиционный борщ. У певицы насыщенное спортивное прошлое. Она активно занималась баскетболом и волейболом, и даже достигла высот в метании гранаты. В советские времена Нине Матвиенко было запрещено покидать пределы страны. Запрет длился с 1969 по 1986 годы. Любимое хобби Народной артистки Украины – вязание крючком. Нина Митрофановна была пятым ребенком из одиннадцати детей в семье Матвиенко. Три года назад певица была удостоена звания Почетный гражданин Киева. Проживает легенда украинской песни в самом сердце столицы – в частном доме возле Лавры. Внучка Нины Матвиенко обращается к бабушке на "ты", а дети на "Вы". Первым местом работы был завод, где Нина Матвиенко работала крановщиком. До 18 лет будущая звезда не знала, как это праздновать свой собственный день рождения, поскольку училась в интернате. В праздничный день просто объявляли имя именинника и давали ему несколько конфет.

Ранее Нина Матвиенко удивила танцем со своей младшей внучкой.

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