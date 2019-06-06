Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нино Катамадзе откровенно рассказала о муже

Певица призналась, что стало залогом ее счастливого брака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01

В эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Україна", Нино Катамадзе рассказала об отношениях с мужем, а также поделилась собственным секретом крепкого и продолжительного брака.

Грузинская певица Нино Катамазде всеми возможными методами пытается скрыть подробности своей личной жизни. Но в интервью журналистам программы "Ранок з Україною" артистка поделилась подробностями отношений с мужем Давидом, который работает хирургом.

"Он больше работает, чем я. Вообще, он очень добрый и верный, он профессионал. Каждую секунду он стоит на пороге жизни и смерти, и охраняет жизнь других людей", – поделилась Нино Катамадзе.

Певица признается, что, несмотря на плотный график, они с мужем пытаются проводить как можно больше времени вместе.

Грузинская певица Нино Катамадзе
Грузинская певица Нино Катамадзе
Фото: instagram.com/nino_katamadze_official

"Мы, конечно, часто видимся. Я приезжаю, у меня же график такой, согласно которому почти всегда знаешь наперед – когда и куда едешь, вот и стараемся быть вместе", – комментирует певица.

Нино Катамадзе привыкла поддерживать мужа всеми способами, а также считает, что это стало залогом длительного и счастливого брака.

"Мы много разговариваем. Я узнаю, какие у него проблемы, у него обычно больше переживаний, чем у меня, потому что бывают сложные случаи. Я склонна к тому, чтобы поддерживать его как личность, как человека и уже потом – как моего мужа. Так мы живем 12 лет вместе, что еще добавить", – рассказала Нино Катамадзе.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы писали, что Нино Катамадзе поддержала Украину в агрессии РФ на Азове.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ирина Шейк и Брэдли Купер на грани развода - СМИ Редкий кадр: Маша Ефросинина показала свою большую семью Ольга Фреймут призналась, почему ее дочь Злата выглядит старше своих лет
семья брак нино катамадзе
Реклама

Новости партнеров

Повалий перекроила себя до неузнаваемости:
Повалий перекроила себя до неузнаваемости: "пластика на пластике"
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
Выкиньте это немедленно: антитренды 2019 года
Выкиньте это немедленно: антитренды 2019 года

Популярные статьи

Сегодня, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Сегодня, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:03Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

Вчера, 11:04Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Вчера, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Вчера, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

4 июняШоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

4 июняFun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

Новости партнеров

Садальский:
Садальский: "Не удивлюсь, если стакан с отравой дала внучка Лиды"
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019
Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь