Нино Катамадзе откровенно рассказала о муже

Певица призналась, что стало залогом ее счастливого брака

В эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Україна", Нино Катамадзе рассказала об отношениях с мужем, а также поделилась собственным секретом крепкого и продолжительного брака.

Грузинская певица Нино Катамазде всеми возможными методами пытается скрыть подробности своей личной жизни. Но в интервью журналистам программы "Ранок з Україною" артистка поделилась подробностями отношений с мужем Давидом, который работает хирургом.

"Он больше работает, чем я. Вообще, он очень добрый и верный, он профессионал. Каждую секунду он стоит на пороге жизни и смерти, и охраняет жизнь других людей", – поделилась Нино Катамадзе.

Певица признается, что, несмотря на плотный график, они с мужем пытаются проводить как можно больше времени вместе.

Грузинская певица Нино Катамадзе Фото: instagram.com/nino_katamadze_official

"Мы, конечно, часто видимся. Я приезжаю, у меня же график такой, согласно которому почти всегда знаешь наперед – когда и куда едешь, вот и стараемся быть вместе", – комментирует певица.

Нино Катамадзе привыкла поддерживать мужа всеми способами, а также считает, что это стало залогом длительного и счастливого брака.

"Мы много разговариваем. Я узнаю, какие у него проблемы, у него обычно больше переживаний, чем у меня, потому что бывают сложные случаи. Я склонна к тому, чтобы поддерживать его как личность, как человека и уже потом – как моего мужа. Так мы живем 12 лет вместе, что еще добавить", – рассказала Нино Катамадзе.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы писали, что Нино Катамадзе поддержала Украину в агрессии РФ на Азове.

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