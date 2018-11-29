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Нино Катамадзе поддержала Украину в агрессии РФ на Азове

Артистка разместила свое фото с украинским флагом в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Нино Катамадзе. Фото: nino-katamadze.com/photo
Нино Катамадзе. Фото: nino-katamadze.com/photo

Известная грузинская певица Нино Катамадзе решила выразить поддержку Украине в агрессии Российской Федерации на Азовском море. Артистка опубликовала свое фото на Facebook, добавив украинский флаг и надпись "I support Ukarine!", что в переводе с английского означает "Я поддерживаю Украину".

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Нино Катамадзе
Фото: скриншот Facebook

Кроме этого, Нино добавила на фото флаг Грузии. В комментариях ее украинские поклонники поблагодарили певицу за поддержку. Публикация Катамадзе набрала 169 лайков и 44 репоста.

Украинские звезды также не остались в стороне от событий, которые произошли в Азовском море. Как известно, 25 ноября в Азовском море произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей. Рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора. По этому поводу уже высказались Святослав Вакарчук, Алена Мозговая, Екатерина Осадчая и Ольга Фреймут.

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конфликт нино катамадзе Азовский кризис
Источник: "Сегодня"
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