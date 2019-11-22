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NK, Тина Кароль, "Время и Стекло" и другие суперзвезды выступят в финале "Танців з зірками"

В финале шоу появятся многие украинские звезды

"Танці з зірками 2019" Фото: instagram.com/tanci1plus1

24 ноября в 21:00 телезрители увидят грандиозный суперфинал и узнают имя победителя взрывного сезона "Танці з зірками 2019". Команда проекта подготовила для поклонников ожесточенный женский финал, невероятные постановки от участников, которые готовятся показать максимум танцевальной техники и яркое шоу с сюрпризами.

В финале "Танців з зірками" выступят популярные артисты, которые зажгут зал громкими премьерными композициями. Так, впервые на главный паркет страны выйдет украинская певица NK | Настя Каменских, которая попала в авторитетный музыкальный чарт Billboard и покорила своим творчеством Латинскую Америку. Артистка представит свою премьерную композицию Elefante.

Кадр из клипа Насти Каменских Фото: пресс-служба

Зал своими хитами также порадуют популярная группа "Время и Стекло" с песней Balensiaga, а также певица Michelle Andrade с судьей Франсиско Гомесом, которые покажут страстные танцы во время исполнения песни "Не знаю". На проекте появится известный артист Макс Барских. Он представит свою песню "Лей, не жалей". А Тина Кароль споет сказочную композицию, посвященную "Рождественской истории", вместе с DZIDZIO и Юлией Саниной.

Специальным сексуальным и провокационным выступлением на суперфинале порадует зрителей танцевальная пара MARUV и JAY.

Танці з зірками 2019: выступление MARUV Фото: instagram.com/tanci1plus1

Балкон будут вести сразу несколько популярных артистов по очереди. Так, участников после выступлений будут встречать Олег Винник, артист DZIDZIO, певица Ольга Горбачева и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Напомним, чтобы пары смогли лучше продемонстрировать свою техническую подготовку, четырнадцатый прямой эфир будет разделен на 3 танцевальные блоки. В первом каждая пара продемонстрирует свой премьерный номер в проекте. Во втором блоке звездные участники повторят танец, который стал самым популярным по мнению зрителей. На третьем этапе пары докажут свою ловкость в "Танці за життя".

В женском суперфинале победителем станет та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей за все выступления и зрительского голосования.

Справятся ли звезды со сверхсложным финальным заданием, и кто станет победителем "Танців з зірками", поклонники шоу узнают уже в это воскресенье в 21:00.

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