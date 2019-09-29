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"Нормальная королевская привычка": Полякова призналась, что спит отдельно от мужа

Певица ошарашила неоднозначным заявлением

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:38
Оля Полякова с мужем Вадимом
Оля Полякова с мужем Вадимом
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Самая известная украинская блондинка Оля Полякова, которая недавно отметила годовщину, откровенно рассказала о семейной жизни. По словам певицы, они с мужем спят в отдельных комнатах, потому что это "полезно и нормально".

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Причиной, по которой Оля Полякова спит одна, артистка называет свой слишком чуткий сон. "Я очень плохо сплю, плохо засыпаю, просыпаюсь от маленького шороха. А он (муж – прим. Ред.) может и захропеть", – говорит Полякова в интервью с Катей Осадчей.

Певица также считает, что супруги придумали спать вместе из-за недостатка места в жилище.

"И вообще я считаю, что это только когда был квартирный вопрос, поэтому люди придумали спать в одной постели. А до этого, когда у людей были нормальные дома, то всегда была женская спальня королевы, а у короля была мужская спальня. У них были тайные ходы и они там ходили друг к другу, радовали и расходились нормально спать. Это нормальная королевская привычка", – говорит Полякова.

А недавно Оля Полякова рассказала, кто содержит ее большую семью.

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