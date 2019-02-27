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НОТУ о "Евровидении": "Ни с кем новым пока переговоры не ведем"

Уже три коллектива отказались представлять Украину на "Евровидении"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Участники финала Нацотбора на "Евровидение 2019"
Участники финала Нацотбора на "Евровидение 2019"
Фото: Сегодня

После того, как MARUV отказалась подписать договор с НОТУ, в след за певицей не согласились представлять Украину на Евровидении еще два коллектива: Freedom Jazz и KAZKA. Появился риск, что наша страна и вовсе откажется участвовать в конкурсе из-за разногласий и отсутствия участника.

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В НОТУ сделали официальное заявление, где объяснили, что на данный момент с новыми претендентами на поездку в Израиль переговоры не ведутся. Об этом в эфире Радио Свобода заявила PR-директор НСТУ Виктория Сидоренко: "Сегодня, прямо сейчас, в данный момент ни с кем новым мы переговоров пока не ведем. Мы рассматриваем все варианты дальнейшего развития этой ситуации, проводим консультации. Как общественный вещатель, мы уважаем выбор зрителей и, безусловно, результаты национального отбора и доверие зрителей. Поэтому когда MARUV не согласилась подписать договор, мы предложили такой договор участникам, которые заняли второе место и, соответственно, третье, когда второе место отказалось".

Напомним, 23 февраля прошел финал Нацотбора на "Евровидение", в котором победу одержала MARUV. 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. 

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