НОТУ решит, будет ли Maruv представлять Украину на Евровидении

НОТУ примет решение в течении 48 часов

MARUV Фото: YouTube

Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы Maruv, еще не приняло окончательного решения. Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова, передает Громадське.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv", - рассказала Кольцова.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течении 48 часов. А сама Maruv должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: "К сожалению пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от Maruv ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: должен ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию".

На вопрос, есть ли именно требование к Maruv объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: "У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения – они должны его принять".

"Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. А пока участники готовятся к конкурсу, букмекеры активно прогнозируют, как будет выглядеть турнирная таблица "Евровидения 2019".

Ранее мы поделились подробностями финала Нацотбора на "Евровидение 2019".

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