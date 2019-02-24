Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

НОТУ решит, будет ли Maruv представлять Украину на Евровидении

НОТУ примет решение в течении 48 часов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:03
MARUV
MARUV
Фото: YouTube

Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы Maruv, еще не приняло окончательного решения. Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова, передает Громадське.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv", - рассказала Кольцова.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течении 48 часов. А сама Maruv должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

Читайте также
Нацотбор на "Евровидение 2019": имя победителя

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: "К сожалению пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от Maruv ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: должен ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию".

На вопрос, есть ли именно требование к Maruv объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: "У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения – они должны его принять".

"Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. А пока участники готовятся к конкурсу, букмекеры активно прогнозируют, как будет выглядеть турнирная таблица "Евровидения 2019".

Ранее мы поделились подробностями финала Нацотбора на "Евровидение 2019".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Представитель Украины на "Евровидении 2019": что нужно знать? Нацотбор на "Евровидение 2019": имя победителя Нацотбор на "Евровидение 2019": подробности финала Эксклюзив: Солистка YUKO рассказала о родственниках в России Группа ANNA MARIA прокомментировала скандальное интервью в финале Нацотбора Участие в Нацотборе под угрозой? Пропагандистка Путина защитила скандальный дуэт ANNA MARIA
конкурс НОТУ Евровидение 2019 MARUV
Реклама

Новости партнеров

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?
Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Популярные статьи

Вчера, 17:59Шоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

Вчера, 17:01Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 15:25Техно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

Вчера, 08:43Шоу-бизнес

Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой

22 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Рак: вас ждут новые впечатления и знакомства

22 февраляСтиль

Красивый маникюр на 8 Марта: ТОП-5 идей с фото

22 февраляFun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 февраляTravel

Навсегда закрыт? Что происходит на самом популярном курорте Египта

22 февраляШоу-бизнес

"Любовь всей жизни": Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

22 февраляFun

"Все это для мамы": девушка продала невинность политику за 2,6 миллиона долларов

22 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Близнецы: следом за волной трудоголизма вас накроет волна влюбленности

22 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль восхитила новыми чувственными фото

22 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Львам пора отдохнуть, а Близнецам стоит больше доверять себе

21 февраляШоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

21 февраляШоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

21 февраляFun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

Новости партнеров

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое
Чего не хватает в организме если тянет на сладкое
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
В России подстрелили известного актера: первые детали
В России подстрелили известного актера: первые детали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
5 примет почему нельзя дарить полотенца
5 примет почему нельзя дарить полотенца