Новая девушка Эдгара Каминского показала пикантное совместное фото

Влюбленные отдыхают в Одессе

Новая возлюбленная пластического хирурга Эдгара Каминского, бывшего мужа Славы из "НеАнгелов", давно перестала скрывать их роман. Накануне Ольга Богатая в своем Instagram опубликовала яркие фото с Каминским, сделанные во время их совместного отдыха на море.

К слову, сама Слава Каминская рассекретила возраст своего нового избранника и призналась, что планирует снова выйти замуж.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая Фото: instagram.com/bogataya_olga

Напомним, что 21 июня в Украине отмечали день медицинского работника.Ольга Богатая публично поздравила Эдрага с его профессиональным праздником постом в социальной сети.

На фото влюбленные позируют на берегу моря. На девушке белый купальник с декольте.

"Хочу поздравить моего любимого с Днем медицинского работника. Своим кропотливым трудом ты делаешь этот мир лучше. Он сияет красотой благодаря твоему таланту и стремлению менять стандарты, покорять новые вершины и делать свой вклад в развитие украинской медицины! Я очень тобой горжусь и люблю", – подписала снимки Ольга.

INSTAGRAM

Напомним, что Эдгар и Слава Каминские развелись в июле 2019 года. Уже в ноябре пластический хирург рассказал о своих новых отношениях. Ольга Богатая работает арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта.

Напомним, что до этого Ольга Богатая рассказала, какие у нее отношения со Славой Каминской – бывшей супругой хирурга.

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