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Ела из трубочки: новая девушка Владимира Остапчука рассказала, как попала в страшную аварию

Сегодня, 08:00

Несчастный случай произошел, когда Кристине Горняк было 17 лет

Кристина Горняк, новая девушка ведущего Владимира Остапчука, поделилась драматическими подробностями прошлого в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Мне было 17 лет. Первый курс университета. Я отпраздновала День юриста. Заняла первое место в конкурсе "Мисс факультета". Потом мы отметили мой день рождения. У меня была прекрасная осень. И затем я попала в аварию. Она меня очень сильно потрясла, потому что я два месяца не ходила. У меня был перелом 9-го и 10-го грудных позвонков", – разоткровенничалась Кристина.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

"Я стояла на остановке и ждала маршрутку. Мимо проезжал знакомый, увидел меня и предложил: "Я тебя подвезу". Я согласилась. А потом в дороге на встречную полосу вылетела фура. Лучше бы я дождалась маршрутку. Однако мы оказываемся в том месте, где должны быть", – поделилась девушка.

По словам возлюбленной Владимира Остапчука, из-за травм, полученных во время аварии, нужно было постоянно лежать. Но ее мама попросила врача о том, чтобы забрать дочь домой.

"Мне все обустроили дома. Я лежала ровно на доске без подушек, ела из трубочки. Я два месяца вообще не вставала", – откровенно призналась Кристина Горняк

Телеведчий Володимир Остапчук і Христина Горняк
Телеведчий Володимир Остапчук і Христина Горняк
Фото: instagram.com/kristygor

"Мои подружки приходили ко мне и обводили черным цветом каждый день в календаре, потому что я не могла читать, так как мне неудобно было держать книгу, я не могла смотреть телевизор. Именно тогда я поняла, что жить нужно сегодня. Потому что все случилось внезапно: я вышла на остановку и через 15 минут попала в аварию. Поэтому еще раз говорю: "Живите сегодня! Не откладывайте свои планы", – объяснила Горняк.

Героиня эфира "Зіркового шляху" не раз писала на своей страничке, как важно не оставлять свои планы и мечты на завтрашний день.

"Эта авария оставила след на всю жизнь. То есть из-за травм я не могу поднимать тяжелое и делать еще много чего. Но я хожу – это главное. Я не в инвалидном кресле. Я живу полноценной жизнью и очень благодарна за это. Реабилитация продолжается до сих пор, потому что нужно постоянно следить за спиной. Но все нормально, я уже спокойно к этому отношусь", – рассказала возлюбленная Остапчука.

Премьера нового сезона "Зірковий шлях" состоится 3 августа на канале "Украина".

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