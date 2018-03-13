Новая "Лара Крофт" Алисия Викандер прогадала с размером декольте

Для голливудской премьеры актриса выбрала платье от Louis Vuitton

29-летняя Алисия Викандер продемонстрировала сексуальный образ. В рамках промотура новой картины со своим участием "Tomb Raider: Лара Крофт", актриса отправилась в Лос-Анджелес.

Для голливудской премьеры фильма актриса выбрала длинное коричневое платье от Louis Vuitton со спущенными бретельками.

Алисия прогадала с размером декольте. На фото видно, что дизайнерский наряд сильно пережимает грудь актрисы.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Ранее Алисию Викандер попросили прокомментировать тот факт, что все сравнивают ее Лару Крофт с героиней, воплощенной на экране Анджелиной Джоли свыше 10 лет назад.

Помимо главной героини, в "Tomb Raider: Лара Крофт" предусмотрено еще всего лишь две совсем небольших женских роли . Когда журналисты, бравшие у Алисии интервью, указали ей на недостаток женщин в новой "Ларе Крофт", актриса дала очень дипломатичный комментарий с долей юмора.

Напомним, Алисия Викандер рассказала, как поживает ее статуэтка "Оскар", полученная в 2016 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Девушка из Дании".