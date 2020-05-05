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"Новая музыка и я": как карантин изменил Наталью Могилевскую

Украинская певица готовит фанатам музыкальный сюрприз

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:30

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала о своих буднях на карантине, готовит новый музыкальный сюрприз своим поклонникам. По словам исполнительницы, режим самоизоляции на карантине для певицы стал переосмыслением себя и своего творчества.

На днях состоялась премьера легендарного хита "Відірватись від землі" в новой джазовой интерпретации. Это не случайный эксперимент народной артистки, а первый сингл с будущего lounge edition альбома "Любовь — то велика сила", выход которого запланирован уже в мае 2020 года.

"24 часа я занималась творчеством. Такой меня еще не видели никогда. Я приготовила новые песни, новые образы, посмотрела на свои старые хиты по-другому. Мир меняется, и карантин заставил меня переосмыслить творчество и жизнь в целом. Этот альбом — сплошное удовольствие для души. В частности, я готовлю грандиозный арт-проект, креативным продюсером которого стал режиссер Герман Ненов. Новая я, новая команда, новые fashion-образы. Мечтать, планировать и готовить что-то новое — это лучший способ преодолеть кризис. Я очень благодарна Вадиму Лисице за то, что предложил мне записать его именно таким", — приоткрывает завесу Могилевская.

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Напомним, ранее Наталья Могилевская заявила, что готова стать мамой. Но пока называть имя своего возлюбленного знаменитость отказывается. По ее словам, она счастлива на данный момент, а счастье любит тишину.

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