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Новая пассия Ани Лорак: что известно о 26-летнем Егоре Глебе

Украинская певица подтвердила слухи о романе с участником Black Star

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
Ани Лорак закрутила роман - кто такой Егор Глеб
Ани Лорак закрутила роман - кто такой Егор Глеб
Фото: instagram.com/anilorak

После того, как Ани Лорак подтвердила слухи об отношениях с малоизвестным саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, в сети начали обсуждать неприятные факты из биографии 26-летнего парня. Что известно о новой пассии украинской певицы, и как он связан с TAYANNA, читайте далее в материале.

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Напомним, что в своем Instagram Ани Лорак опубликовала два фото с Егором, чем удивила и обрадовала своих фанатов. Поклонники Каролины пожелали звезде удачи и любви в отношениях с новым парнем, но некоторые выразили опасения за певицу. 

Дело в том, что Егор Глеб, о котором известно не так уж и много, в свои 26 разведен и имеет ребенка. Хотя новый возлюбленный Ани Лорак не является активным пользователем соцсетей, в своем ASKfm (сеть вопросов и ответов, запущенная в июне 2010 года, – ред.) он часто отвечал на вопросы подписчиков и постил фото. Известно, что Егор Глеб не только работает саунд-продюсером в Black Star, но и является хорошим другом певца Егора Крида.

Егор Глеб и Егор Крид
Егор Глеб и Егор Крид
Фото: ask.fm/egorgleb37

У Глеба есть сын Даниэль, рожденный в браке с украинской певицей Татьяной Решетняк (TAYANNA). Сам Егор Глеб из Украины, но уже долгое время, как и Ани Лорак, живет и строит карьеру в Москве.

Егор и его сын Даниэль
Егор и его сын Даниэль
Фото: ask.fm/egorgleb37

С Татьяной Решетняк музыкант прожил около трех лет. Главной причиной разрыва TAYANNA называет измены со стороны возлюбленного. В интервью она также рассказывала, что Глеб поднимал на нее руку. "Я такое пережила. Мне изменяли и не один раз. Не могу простить, хотя мы уже давно не живем вместе. Он еще и поднимал на меня руку…", – призналась ранее TAYANNA в беседе с Машей Ефросининой.

TAYANNA
TAYANNA
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, что до отношений с Егором Глебом Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Экс-супруги развелись в декабре 2018 года в киевском суде.

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