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Новая волна 2019: ANNA MARIA не попали в тройку лидеров

Узнайте, какое место занял украинский дуэт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:34
Дуэт ANNA MARIA и Филипп Киркоров
Дуэт ANNA MARIA и Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/annamariaduet

Скандальный украинский дуэт ANNA MARIA принял участие в российском конкурсе Новая волна 2019. По результатам первого дня, звездные сестры оказались на шестой позиции, а к финалу конкурса ситуация не существенно, но поменялась.

Так, по результатам всех выступлений, на Новой волне 2019 ANNA MARIA заняли пятое место, набрав 243 балла. Еще один вокалист из Украины, Taras, и вовсе оказался на десятой позиции с результатом 230 баллов. Победителем конкурса стала представительница Албании Инис Незири, а участник от России Данил Буранов занял четвертую строчку.

Новая волна 2019 – турнирная таблица:

Итоги Новой волны 2019/instagram.com/newwave_official

Отметим, конкурс Новая волна 2019 проходил в Сочи с 24 по 29 августа. Главным организатором и председателем жюри является российский композитор Игорь Крутой.

В этом году на Новой волне выступили многие артисты из Украины, а скандальный дуэт ANNA MARIA раскритиковали в сети за участие в конкурсе. Так, телеведущий Сергей Притула резко высказался в адрес звездных сестер ANNA MARIA.

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ANNA MARIA Новая волна 2019
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