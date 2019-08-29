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Новая волна 2019: София Ротару впервые за долгое время выступила в России

Ранее директор артистки заявил, что София Ротару отказалась от частных выступлений в РФ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
София Ротару
София Ротару
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

72-летняя народная артистка Украины София Ротару выступила в России. 28 августа певица выступила на Новой волне 2019 в рамках "Вечера премьер".

В Сочи София Ротару приехала с песней "Вечные небеса". По информации прессы, выступить на Новой волне Софию Ротару уговорил организатор конкурса и председатель жюри Игорь Крутой.

Выступление Софии Ротару на Новой волне 2019 – видео:

Отметим, что в декабре 2018 года директор Софии Ротару заявил, что певица отказывается от частных выступлений в России, так как предпочитает оставаться вне политики.

К слову, в Сочи на Новой волне выступали многие звезды из Украины. Кроме того, скандальный дуэт ANNA MARIA принимает участие в российском конкурсе. Уже известно, на каком месте звездные сестры, а также еще один украинский вокалист, Taras, сейчас. Так или иначе, 29 августа – последний день Новой волны 2019, и мы узнаем, достались ли артистам из Украины призовые места. 

Ранее мы также писали, что София Ротару стала хедлайнером первого дня фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве.

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